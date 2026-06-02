funcionarios estadounidenses han manifestado su disposición a desplegar aeronaves de doble capacidad en otros miembros de la OTAN.

Varios países de la OTAN podrían integrarse en un programa ampliado de reparto nuclear estadounidense funcionarios estadounidenses han manifestado su disposición a desplegar aeronaves de doble capacidad en otros miembros de la OTAN.

Varios países de la OTAN situados en el flanco oriental de la alianza, entre ellos Polonia y los estados bálticos, podrían integrarse en un programa ampliado de reparto nuclear estadounidense, según las conversaciones que se están llevando a cabo en el seno de la alianza, informó este martes el Financial Times.

Estas conversaciones, que siguen siendo confidenciales y podrían no derivar en cambios de política, se producen en medio de la preocupación de los aliados europeos por el futuro de los compromisos militares estadounidenses en el continente bajo la administración del presidente Donald Trump.

Según el informe, funcionarios estadounidenses han manifestado su disposición a desplegar aeronaves de doble capacidad (DCA) en otros miembros de la OTAN, además de los seis países que participan actualmente en el programa de reparto nuclear de la alianza: Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos, Turquía y Reino Unido.

Esta medida permitiría potencialmente que más aliados albergaran aeronaves capaces de transportar armas nucleares estadounidenses como parte de la estrategia de disuasión de la OTAN.

Países del flanco oriental de la OTAN, como Polonia y algunos estados bálticos, han expresado su interés en albergar bases de DCA, según el informe.

Polonia ha sido uno de los principales defensores de una mayor presencia nuclear estadounidense en Europa del Este. El expresidente Andrzej Duda había instado previamente a Washington a extender los acuerdos de reparto nuclear al territorio polaco.

Una fuente afirmó que las conversaciones sobre la ampliación del marco tenían como objetivo demostrar el compromiso continuo de Washington con el paraguas nuclear de la OTAN, incluso cuando se alienta a los aliados a asumir una mayor parte de la carga de la defensa convencional de la alianza.

El interés entre algunos miembros de la OTAN ha aumentado desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022 y las reiteradas referencias del presidente ruso Vladimir Putin a las capacidades nucleares de Moscú.

El programa de reparto nuclear de la OTAN, establecido durante la Guerra Fría, permite a los aliados no nucleares participar en la planificación nuclear de la alianza, mientras que las armas nucleares estadounidenses permanecen bajo control estadounidense.

La noticia se publica en un momento en que los aliados europeos buscan garantías sobre los compromisos de seguridad a largo plazo de Washington tras los planes para reducir el número de tropas estadounidenses y redesplegar recursos militares a otras regiones.

Tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN el mes pasado, el secretario general Mark Rutte declaró que existía un "entendimiento común" de que, si bien Estados Unidos puede centrarse más en otras regiones, "la disuasión y la defensa generales en Europa deben mantenerse sin cambios".

*Traducido por Daniel Gallego.