El incendio se originó poco antes de las 10:00 hora local (08:00 GMT) en un edificio residencial del distrito de Linkeroever.

Varios muertos en un gran incendio en un edificio de apartamentos de 10 plantas en Amberes, Bélgica El incendio se originó poco antes de las 10:00 hora local (08:00 GMT) en un edificio residencial del distrito de Linkeroever.

Varias personas fallecieron y otras resultaron gravemente heridas tras un gran incendio que se desató este miércoles en un edificio de apartamentos de 10 plantas en Amberes, Bélgica, según informó la emisora nacional en neerlandés VRT.

El incendio se originó poco antes de las 10:00 hora local (08:00 GMT) en un edificio residencial del distrito de Linkeroever.

La policía confirmó que hubo varios fallecidos, aunque aún no se ha determinado el número exacto de víctimas, ya que los equipos de rescate continúan la búsqueda en el edificio.

"Hay varios heridos graves y otros con heridas leves. Lamentablemente, también hay varios fallecidos, pero no podemos precisar cuántos en este momento. La prioridad ahora es la búsqueda de personas en el edificio y la prestación de asistencia médica", declaró el portavoz de la policía, Kim Bastiaens.

Más de 200 personas viven en el complejo de apartamentos, y las operaciones de evacuación continuaban horas después de que comenzara el incendio.

Un equipo de drones del Departamento de Bomberos de Amberes fue desplegado para colaborar en las labores de búsqueda y rescate.

Los equipos de emergencia de las zonas vecinas de bomberos y rescate también prestaron apoyo a las operaciones. Los bomberos continuaban inspeccionando todo el edificio para determinar si había más residentes atrapados en su interior y si podían ser evacuados de forma segura.

Se activó un plan de intervención médica para coordinar la asistencia médica de emergencia, mientras que los residentes evacuados que no requerían tratamiento fueron alojados en instalaciones cercanas.

Las autoridades emitieron una alerta instando a los residentes de la zona a mantener las ventanas y puertas cerradas y a evitar las inmediaciones del incendio.

Aún se desconoce la causa del incendio.

*Traducido por Daniel Gallego.