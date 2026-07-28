Las autoridades establecieron cortafuegos y reforzaron la seguridad alrededor de las instalaciones sensibles, mientras que el Ministerio de Defensa desplegó personal y equipos adicionales para proteger las instalaciones estratégicas.

Varias instalaciones industriales de alto riesgo suspenden sus operaciones por los incendios forestales en Francia Las autoridades establecieron cortafuegos y reforzaron la seguridad alrededor de las instalaciones sensibles, mientras que el Ministerio de Defensa desplegó personal y equipos adicionales para proteger las instalaciones estratégicas.

Varias instalaciones industriales de alto riesgo en el suroeste de Francia han suspendido sus operaciones o activado medidas de seguridad de emergencia ante la continua propagación de incendios forestales en los departamentos de Gironda y Landas, los cuales amenazan emplazamientos estratégicos de los sectores aeroespacial, defensa, energético y químico.

Según informes de los medios franceses, las autoridades ordenaron la evacuación de algunas instalaciones industriales, mientras que materiales peligrosos y equipos sensibles fueron trasladados a lugares seguros a medida que los incendios avanzaban hacia zonas industriales clave en los alrededores de Burdeos.

El ministro de Economía francés, Roland Lescure, declaró que más de 13.000 empresas en Gironda se han visto afectadas por los incendios, y muchas han suspendido temporalmente sus operaciones o evacuado sus instalaciones.

Entre las zonas afectadas se encuentran las áreas industriales de Cestas, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Medard-en-Jalles, Martignas-sur-Jalle y Mérignac. La región alberga importantes instalaciones operadas por empresas aeroespaciales y de defensa, como ArianeGroup, Airbus Atlantic, Dassault Aviation, Thales y Safran.

Las autoridades establecieron cortafuegos y reforzaron la seguridad alrededor de las instalaciones sensibles, mientras que el Ministerio de Defensa desplegó personal y equipos adicionales para proteger las instalaciones estratégicas.

Las medidas de seguridad se reforzaron especialmente en la planta de ArianeGroup en Saint-Medard-en-Jalles, donde se fabrica y almacena el propelente sólido para cohetes utilizado en misiles balísticos y sistemas de lanzamiento espacial.

La empresa informó que había evacuado las instalaciones afectadas y que estaba colaborando estrechamente con las autoridades locales y nacionales para proteger al personal y la infraestructura crítica.

Airbus Atlantic suspendió temporalmente parte de su producción en su planta de Le Haillan, cerca de Burdeos, mientras que Safran trasladó a algunos empleados de su planta de Mérignac al teletrabajo. Dassault Aviation afirmó que la producción continuaba bajo estrictos protocolos de seguridad.

Varias plantas petroquímicas, energéticas y químicas de clase Seveso en Gironda y Landas también activaron los procedimientos de emergencia o fueron puestas bajo vigilancia intensificada debido al riesgo de incendios forestales.

Las autoridades indicaron que hasta el momento no se había reportado ningún accidente industrial grave, pero advirtieron que el estado de alerta máxima se mantendría vigente mientras los bomberos continuaban sus esfuerzos para contener los incendios.

*Traducido por Daniel Gallego.