La agencia de la ONU señaló que “cientos de profesionales médicos de la UNRWA atienden alrededor de 400 casos diarios, pero podrían atender muchos más si recibieran suficientes medicamentos”.

UNRWA: Más de 125.000 casos de infecciones cutáneas relacionadas con ratas y parásitos en la Franja de Gaza La agencia de la ONU señaló que “cientos de profesionales médicos de la UNRWA atienden alrededor de 400 casos diarios, pero podrían atender muchos más si recibieran suficientes medicamentos”.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) anunció este jueves que “entre enero y mayo de 2026 se notificaron más de 125.000 casos de infecciones cutáneas relacionadas con ratas y parásitos en la Franja de Gaza”.

La agencia de la ONU señaló que “cientos de profesionales médicos de la UNRWA atienden alrededor de 400 casos diarios, pero podrían atender muchos más si recibieran suficientes medicamentos” y reiteró la necesidad de que “se permita la entrada de suministros a Gaza a gran escala”.

La UNRWA advirtió que “las ratas y los parásitos se multiplican, las infecciones cutáneas se propagan” y “el riesgo de contraer enfermedades aumenta”.