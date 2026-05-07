La agencia señaló que la población gazatí, ya vulnerable, “corre un riesgo mucho mayor de contraer enfermedades debido al desplazamiento, el hacinamiento en las tiendas de campaña, la falta de agua potable y los sistemas de saneamiento deficientes”.

UNRWA: “Las ratas muerden a los niños por la noche en sus tiendas de campaña mientras duermen” en la Franja de Gaza La agencia señaló que la población gazatí, ya vulnerable, “corre un riesgo mucho mayor de contraer enfermedades debido al desplazamiento, el hacinamiento en las tiendas de campaña, la falta de agua potable y los sistemas de saneamiento deficientes”.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) afirmó este jueves que “las ratas muerden a los niños por la noche en sus tiendas de campaña mientras duermen” en la Franja de Gaza.

La agencia señaló que la población gazatí, ya vulnerable, “corre un riesgo mucho mayor de contraer enfermedades debido al desplazamiento, el hacinamiento en las tiendas de campaña, la falta de agua potable y los sistemas de saneamiento deficientes”.

La UNRWA indicó que “trabaja en estrecha colaboración con la OMS y socios locales para monitorear el aumento de infecciones cutáneas y los riesgos de enfermedades”, y recalcó que “se necesitan urgentemente más tiendas de campaña, insecticidas y medicamentos en Gaza”.

Por su parte, el director de Sanidad de la UNRWA, Akihiro Seita, dijo que “la actual propagación de roedores e infecciones no es un mero problema sanitario, sino un claro signo de la vulnerabilidad de Gaza y casi colapso de su sistema sanitario”.