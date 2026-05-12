El informe de la agencia de la ONU señala que el 14,4% de los niños en Bélgica viven en hogares con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana del país, lo que sitúa a Bélgica en el puesto 11 entre los 41 países incluidos en el estudio.

UNICEF: Casi uno de cada siete niños en Bélgica vive por debajo del umbral de pobreza El informe de la agencia de la ONU señala que el 14,4% de los niños en Bélgica viven en hogares con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana del país, lo que sitúa a Bélgica en el puesto 11 entre los 41 países incluidos en el estudio.

Casi uno de cada siete niños en Bélgica vive por debajo del umbral de pobreza, según un informe que compara indicadores de bienestar infantil en países de altos ingresos, publicado este martes por el centro de investigación Innocenti de UNICEF, informó la Agencia de Noticias Belga.

El informe señala que el 14,4% de los niños en Bélgica viven en hogares con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana del país, lo que sitúa a Bélgica en el puesto 11 entre los 41 países incluidos en el estudio.

UNICEF indicó que las disparidades económicas están vinculadas a un menor rendimiento educativo y peores resultados en la salud física de los niños.

Bélgica se situó en séptimo lugar en la categoría de salud física infantil, gracias a una tasa de mortalidad infantil relativamente baja, aunque el informe señaló que alrededor del 20% de los niños en el país tienen sobrepeso.

El informe también mostró a Bélgica entre los países con mejor desempeño en cuanto a desigualdad de ingresos. Según los hallazgos, los ingresos del 20% de los hogares más ricos eran 3,57 veces superiores a los del 20% más pobre, lo que sitúa a Bélgica en quinto lugar en este indicador.

Bélgica obtuvo peores resultados en otros indicadores, como las tasas de suicidio juvenil, donde ocupó el puesto 24.

El informe también señaló disparidades en el rendimiento académico entre los distintos grupos de ingresos, indicando que el 91 % de los niños de familias con altos ingresos alcanzan un nivel básico de lectura y matemáticas, en comparación con el 45 % de los niños de familias con menores ingresos.

UNICEF Bélgica pidió que se mantuvieran las medidas de apoyo a la infancia y se aumentara el salario mínimo, además de instar a tomar medidas para reducir la desigualdad educativa y aumentar el acceso a la vivienda social.

La organización también pidió que se hicieran más amigables para la infancia en las zonas desfavorecidas y que se intensificara la colaboración con las familias.

Países Bajos, Dinamarca y Francia encabezaron la comparación internacional. Bélgica quedó excluida de la clasificación general debido a la insuficiencia de datos relacionados con la salud mental.

*Traducido por Daniel Gallego.