Los servicios de tren y tranvía se vieron interrumpidos en varias ciudades, mientras que tramos de autopistas sufrieron daños debido a las grietas en el pavimento causadas por el calor extremo.

Una intensa ola de calor afecta los servicios de transporte y salud en toda Alemania Los servicios de tren y tranvía se vieron interrumpidos en varias ciudades, mientras que tramos de autopistas sufrieron daños debido a las grietas en el pavimento causadas por el calor extremo.

Una intensa ola de calor que se agudizó durante el fin de semana ha afectado los servicios de transporte y salud en toda Alemania, con temperaturas que superaron los 41 °C en algunas regiones, según informaron funcionarios locales y medios de comunicación.

Los servicios de tren y tranvía se vieron interrumpidos en varias ciudades, mientras que tramos de autopistas sufrieron daños debido a las grietas en el pavimento causadas por el calor extremo.

Leipzig suspendió el servicio de tranvía tras el derretimiento de las juntas de dilatación, y en Essen se sustituyeron tramos de vía dañados por la deformación causada por el calor, según informaron las autoridades.

La ola de calor también obligó a evacuar a residentes de residencias de ancianos en algunas regiones, y los pacientes en hospitales sin aire acondicionado sufrieron condiciones difíciles, según informes locales.

En Renania del Norte-Westfalia, se ha iniciado una investigación tras una muerte en una residencia de ancianos. También se informó de que 26 personas se ahogaron en incidentes separados mientras intentaban refrescarse en lagos, ríos y otros cuerpos de agua durante la ola de calor.

En varios estados federados, el riesgo de incendios alcanzó su nivel máximo, y las autoridades instaron a la población a evitar encender fuego al aire libre y a mantenerse alejada de las zonas boscosas.

El uso generalizado del aire acondicionado sigue siendo poco común en Alemania, especialmente en viviendas, escuelas, hospitales y residencias de ancianos, lo que pone de manifiesto la preocupación por la capacidad del país para hacer frente al calor.

La preocupación pública por la adaptación al cambio climático ha aumentado, y los residentes reclaman una mayor intervención gubernamental.

«Vemos las consecuencias. Las estaciones de tren cierran porque las vías no soportan el calor, los autobuses dejan de funcionar y los hospitales están saturados», declaró Angelika, una residente local, a los periodistas, añadiendo que se necesitan medidas más contundentes contra el cambio climático.

Antonia, otra residente, afirmó que la política climática requiere una acción más decisiva, subrayando que tanto los ciudadanos como las autoridades comparten la responsabilidad de adaptarse al aumento de las temperaturas, y destacando la necesidad de una mayor inversión en hospitales e infraestructura ferroviaria.

Freund, otro entrevistado, señaló que es necesario adaptar la infraestructura y las normas de construcción al aumento de las temperaturas, incluyendo una mayor disponibilidad de aire acondicionado en los edificios públicos.

En Berlín, Mustafá, residente senegalés, comentó que pasó el fin de semana en casa debido al calor, y añadió que las ciudades necesitan más espacios verdes y menos cemento para mitigar el aumento de las temperaturas.

Marina Herz, residente cerca de Berlín, afirmó que Alemania no está adecuadamente preparada para el clima extremo, señalando las repetidas interrupciones en el transporte y la falta de sistemas de refrigeración en la infraestructura pública. «Sencillamente no estamos preparados para estas condiciones. Se necesita una mejor planificación», declaró.

En Fráncfort, Melanie criticó la falta de aire acondicionado en el transporte público, y afirmó que Alemania debe prepararse para olas de calor cada vez más frecuentes.

Las asociaciones sanitarias también alertaron sobre la preparación insuficiente. La Asociación Nacional de Médicos de Seguros de Salud Obligatorios criticó al gobierno por no brindar suficiente apoyo a los centros médicos durante las olas de calor.

El ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider, declaró que los estados y municipios disponen de 100.000 millones de euros en fondos federales para medidas de adaptación al calor, aunque las autoridades locales argumentaron que los recursos son insuficientes.

Los expertos advirtieron que las medidas de adaptación estructural tardarían años en implementarse, y los especialistas ambientales afirmaron que los beneficios de dichas inversiones no se harían evidentes hasta dentro de 10 a 20 años.

*Traducido por Daniel Gallego.