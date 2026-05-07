El barco es un gran petrolero propiedad de una naviera china. El incidente tuvo lugar frente al puerto de Al Jeer, en Emiratos Árabes Unidos, y provocó un incendio en la cubierta.

Un petrolero chino habría sido atacado en el estrecho de Ormuz el 4 de mayo El barco es un gran petrolero propiedad de una naviera china. El incidente tuvo lugar frente al puerto de Al Jeer, en Emiratos Árabes Unidos, y provocó un incendio en la cubierta.

Un petrolero chino fue atacado en el estrecho de Ormuz el 4 de mayo, según informó este jueves el medio de comunicación Caixin, con sede en Pekín.

Se trata del primer incidente de este tipo desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El barco es un gran petrolero propiedad de una naviera china. El incidente tuvo lugar frente al puerto de Al Jeer, en Emiratos Árabes Unidos, y provocó un incendio en la cubierta.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, declaró el miércoles a la prensa que Pekín seguirá trabajando para reducir la tensión en el estrecho de Ormuz y que hará todo lo posible por proteger la seguridad de los buques y las tripulaciones chinas.

"Esperamos que las partes involucradas actúen con prudencia, eviten una mayor escalada, resuelvan las disputas mediante el diálogo y restablezcan pronto la paz y la tranquilidad en el estrecho", afirmó.

*Traducido por Daniel Gallego.