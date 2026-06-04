La fuerza de mantenimiento de la paz anunció que ha iniciado una investigación “para determinar las circunstancias exactas que llevaron a este trágico incidente”.

Un miembro de las UNIFIL murió y otros dos resultaron heridos tras ser alcanzados por proyectiles de mortero en Líbano La fuerza de mantenimiento de la paz anunció que ha iniciado una investigación “para determinar las circunstancias exactas que llevaron a este trágico incidente”.

Un miembro de las fuerzas de paz de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) murió y otros dos resultaron heridos tras ser alcanzados por proyectiles de mortero en su posición en el sur del Líbano, informó la misión este jueves.

En un comunicado, la UNIFIL indicó que el soldado de paz sufrió heridas graves “cuando proyectiles de mortero impactaron en su posición cerca de Marjayoun, en el sureste del Líbano”, la noche del miércoles. El soldado herido fue evacuado por vía aérea a un hospital en Beirut, donde posteriormente falleció a causa de sus heridas.

La misión informó que otros dos miembros de las fuerzas de paz también resultaron heridos en el incidente y están recibiendo tratamiento en un centro médico dentro de una base de la UNIFIL.

La fuerza de mantenimiento de la paz anunció que ha iniciado una investigación “para determinar las circunstancias exactas que llevaron a este trágico incidente”. “La UNIFIL ha detectado un número cada vez mayor de trayectorias e impactos en el sur del Líbano. La violencia debe terminar”, declaró la misión.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Líbano condenó el ataque contra una posición de la UNIFIL cerca de Marjayoun e identificó al soldado fallecido como el sargento. Milovan Jovanovic, de Serbia, nacido en 1989, citó al Ministerio de Defensa serbio.

El Ministerio afirmó que los ataques contra las fuerzas de paz que cumplen su misión de mantener la paz y la seguridad internacionales constituyen una “grave violación del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular la Resolución 1701”, que puso fin a la guerra entre Israel y el Líbano en 2006.

Añadió que estaba a la espera del resultado de la investigación sobre el ataque y expresó su solidaridad con el mando de la UNIFIL, al tiempo que deseó una pronta recuperación a los dos cascos azules heridos, uno de El Salvador y otro de España.

*Traducido por Daniel Gallego.