Siad, de 69 años, fue encontrado muerto el lunes en su casa de Colombes, en el departamento francés de Hauts-de-Seine.

Un cazatalentos sospechoso de reclutar mujeres para Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su domicilio en Francia Siad, de 69 años, fue encontrado muerto el lunes en su casa de Colombes, en el departamento francés de Hauts-de-Seine.

Daniel Siad, un cazatalentos sospechoso de reclutar mujeres para el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, fue hallado muerto en su domicilio en Francia, según informó el miércoles la cadena BFMTV.

Siad, de 69 años, fue encontrado muerto el lunes en su casa de Colombes, en el departamento francés de Hauts-de-Seine, según la cadena.

Las autoridades han abierto una investigación, aunque las circunstancias de su muerte aún se desconocen.

El nombre de este ciudadano sueco aparece aproximadamente 2.000 veces en los archivos relacionados con Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Siad presuntamente trabajaba como reclutador para Epstein en Francia. En 2022, una mujer francesa declaró a la policía que Siad le había presentado a Epstein y que posteriormente cayó en su trampa, según BFMTV.

En una entrevista con BFMTV en mayo de 2026, Siad reconoció conocer a Epstein y haberle presentado a mujeres jóvenes, pero afirmó que se presentaba como director de casting de Victoria's Secret.

Según la emisora, Siad realizó viajes de reconocimiento para Epstein desde finales de la década de 2.000 hasta 2017 en países como Polonia, la República Checa, Sudáfrica, Marruecos, Cuba y Francia.

Siad también fue denunciado por cinco mujeres que lo acusaron de violación y violencia sexual.

*Traducido por Daniel Gallego.