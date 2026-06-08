Opesh Kumar Sharma, director del Ministerio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables de la India, informó que el incidente ocurrió alrededor de la 1:30 p. m. (08:00 GMT) a bordo del MT Marivex.

Un barco se incendia frente a las costas de Omán Opesh Kumar Sharma, director del Ministerio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables de la India, informó que el incidente ocurrió alrededor de la 1:30 p. m. (08:00 GMT) a bordo del MT Marivex.

Un barco se incendió frente a las costas de Omán este lunes. Posteriormente, las autoridades indias anunciaron que los 24 tripulantes indios a bordo se encontraban a salvo.

Opesh Kumar Sharma, director del Ministerio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables de la India, informó que el incidente ocurrió alrededor de la 1:30 p. m. (08:00 GMT) a bordo del MT Marivex.

"Según la información disponible, todos los marineros indios se encuentran a salvo", declaró a través de la red social estadounidense X.

Omán se encuentra junto al estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado, y cerca de la zona donde se intensificaron las hostilidades entre Irán e Israel.

El Sindicato de Marineros de Primera Clase de la India (Forward Seamen's Union of India) informó previamente a través de X que los 24 marineros indios a bordo del buque frente a las costas de Omán solicitaban asistencia urgente.

Según News18, citando fuentes marítimas, el buque se incendió debido a un presunto ataque con dron o misil. Añadió que la explosión arrasó la sala de máquinas del barco.

El Marivex es un tanquero que transporta petróleo y productos químicos y que navega bajo bandera de Palaos.

*Traducido por Daniel Gallego.