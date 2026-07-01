El incidente se produce después de que Irán introdujera nuevos procedimientos de navegación para el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz.

Un barco extranjero encalla en el estrecho de Ormuz tras desviarse de la ruta designada por las autoridades iraníes El incidente se produce después de que Irán introdujera nuevos procedimientos de navegación para el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz.

Un buque extranjero encalló el miércoles en el estrecho de Ormuz tras desviarse de la ruta de navegación designada por las autoridades iraníes, según informó la emisora estatal iraní IRIB.

Según el comunicado, el buque abandonó la ruta de tránsito asignada antes de encallar en esta vía marítima estratégica.

No se dispone de información inmediata sobre la identidad o la bandera del buque.

El incidente se produce después de que Irán introdujera nuevos procedimientos de navegación para el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz, en virtud del Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Washington y Teherán. Estas normas exigen que los buques sigan las rutas designadas y coordinen su paso con las autoridades iraníes para garantizar una navegación segura.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) declaró el jueves por la mañana que el paso seguro por el estrecho solo es posible a través de las rutas aprobadas por Teherán, calificando cualquier navegación no coordinada de "inaceptable" y "sumamente peligrosa".

En virtud de la quinta cláusula del memorando, Irán se ha comprometido a facilitar el paso seguro de los buques comerciales por el estrecho durante 60 días mientras lleva a cabo operaciones de desminado.

*Traducido por Daniel Gallego.