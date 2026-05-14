La Dirección de Operaciones Marítimas del Reino Unido informó que recibió un informe de un incidente a aproximadamente 38 millas náuticas al noreste de Fujairah.

Un barco es incautado y llevado a aguas territoriales iraníes en el estrecho de Ormuz La Dirección de Operaciones Marítimas del Reino Unido informó que recibió un informe de un incidente a aproximadamente 38 millas náuticas al noreste de Fujairah.

La Dirección de Operaciones Marítimas del Reino Unido (UKMTO) informó este jueves que un barco fue incautado por "personal no autorizado" frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y que se dirigía hacia aguas territoriales iraníes.

En un comunicado, la agencia marítima indicó que recibió un informe de un incidente a aproximadamente 38 millas náuticas al noreste de Fujairah y añadió que el oficial de seguridad de la tripulación informó que "el buque fue tomado por personal no autorizado mientras estaba fondeado y ahora se dirige a aguas territoriales iraníes".

La agencia señaló que continúa investigando el incidente y recomendó a los buques en la zona que informen sobre cualquier actividad sospechosa. No se dispuso de inmediato de detalles sobre la identidad del buque ni de las personas involucradas en la incautación.

Las tensiones regionales se han intensificado después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán el 28 de febrero, lo que provocó represalias de Teherán contra Israel, así como contra los aliados de Estados Unidos en el Golfo, además del cierre del Estrecho de Ormuz.

El alto el fuego entró en vigor el 8 de abril gracias a la mediación pakistaní, pero las conversaciones en Islamabad no lograron un acuerdo duradero. Posteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump prorrogó la tregua sin fecha límite.

Desde el 13 de abril, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval contra el tráfico marítimo iraní en el estrecho de Ormuz.

*Traducido por Daniel Gallego.