Los precios del combustible, los fertilizantes, los alimentos y el transporte de mercancías están subiendo simultáneamente, lo que impulsa la inflación y frena el crecimiento económico.

UE: Las repercusiones del conflicto en Oriente Medio podrían ir más allá de los titulares Los precios del combustible, los fertilizantes, los alimentos y el transporte de mercancías están subiendo simultáneamente, lo que impulsa la inflación y frena el crecimiento económico.

Las repercusiones del conflicto en Oriente Medio podrían ir más allá de los titulares, incluida la perturbación de los mercados energéticos mundiales y la generación de incertidumbre económica a largo plazo, advirtió este miércoles la jefa de la diplomacia de la UE.

«El conflicto en Oriente Medio ha desestabilizado los mercados energéticos mundiales, y las consecuencias perdurarán más allá de los titulares. Todas las economías lo sienten, pero pocas con tanta intensidad como el sudeste asiático», declaró Kaja Kallas durante una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, la capital de Filipinas.

Los precios del combustible, los fertilizantes, los alimentos y el transporte de mercancías están subiendo simultáneamente, lo que impulsa la inflación y frena el crecimiento económico, añadió. «La grave situación en Gaza merece todo nuestro apoyo», afirmó Kallas.

Además, reiteró el apoyo de la UE a Ucrania y subrayó su determinación de aumentar la preparación de la defensa frente a Rusia.

«Les pido que se sumen a nuestro llamamiento a Rusia para que detenga la matanza en Ucrania y participe en conversaciones sinceras para alcanzar un alto el fuego y, posteriormente, una paz justa y duradera. Es precisamente en momentos como este cuando las alianzas como la nuestra dejan de ser un lujo y se vuelven esenciales», declaró Kallas.

Sobre los bloques europeo y asiático, añadió: «La UE ha sido durante mucho tiempo un socio fiable para la ASEAN. Ahora se está convirtiendo en un socio cada vez más activo, y esto no hará sino aumentar a medida que nuestra alianza se fortalezca».

Brunéi, coordinador entre la ASEAN y la UE, afirmó que el entorno global, cada vez más complejo, exige alianzas sólidas, ya que los países pueden lograr más juntos que por separado. Añadió que la ASEAN y la UE están en una posición privilegiada para aprovechar esta ventaja, promover intereses comunes y ofrecer beneficios tangibles a sus pueblos.

*Traducido por Daniel Gallego.