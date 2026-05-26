La portavoz de la Comisión Europea, Eva Hrncirova, indicó que el bloque presentará un comunicado sobre reforma de ayuda humanitaria este miércoles.

UE advierte que Gaza no puede convertirse en una "crisis olvidada" y que la situación sigue siendo grave La portavoz de la Comisión Europea, Eva Hrncirova, indicó que el bloque presentará un comunicado sobre reforma de ayuda humanitaria este miércoles.

Gaza “no puede convertirse en una crisis olvidada” ya que las condiciones humanitarias en el enclave siguen siendo "muy" graves, dijo este martes 26 de mayo la portavoz de la Comisión Europea, Eva Hrncirova.

En respuesta a una pregunta de la Agencia Anadolu en una rueda de prensa en Bruselas, Hrncirova indicó que la ayuda humanitaria que entra a Gaza sigue siendo "muy insuficiente y desigual", con acceso que varía significativamente con el tiempo y suministros que frecuentemente no logran llegar a quienes los necesitan.

Advirtió que la desnutrición aguda afecta a la mayoría de los niños en Gaza y afirmó que, si bien la hambruna fue contenida en 2025, el riesgo no ha desaparecido.

"Logramos contener la hambruna el año pasado en Gaza, pero esto no significa que la hambruna no pueda regresar", señaló.

Según Hrncirova, las prolongadas escaseces han dejado a la población dependiente de suministros de alimentos muy limitados, con poco o ningún acceso a carne, verduras frescas y frutas, condiciones que dijo están afectando cada vez más la salud pública.

También describió el deterioro de las condiciones sanitarias, al indicar que los niños juegan cerca de grandes acumulaciones de desechos porque los sistemas de recolección de basura ya no funcionan.

El sistema médico también ha sido severamente afectado, con hospitales y médicos que carecen del equipo básico necesario para tratar a los pacientes, agregó.

Hrncirova indicó que algunos artículos médicos, incluyendo prótesis y estents, no pueden ingresar a Gaza porque están clasificados como bienes de doble uso, lo que obliga a algunos pacientes a esperar ser evacuados para recibir tratamiento.

La portavoz también señaló que la crisis de Gaza demuestra la necesidad de repensar los mecanismos humanitarios internacionales.

"El ejemplo de Gaza es un muy buen ejemplo de por qué necesitamos reiniciar, por qué necesitamos la reforma del sistema humanitario, porque el sistema que fue básamente diseñado después de la Segunda Guerra Mundial no tomó realmente en cuenta una crisis que se prolonga tanto", declaró Hrncirova.

"Necesitamos básicamente reformar e incorporar nuevos elementos al sistema humanitario en todo el mundo", añadió.

La Comisión Europea presentará un comunicado sobre reforma de ayuda humanitaria este miércoles, anunció Hrncirova en el lugar.

*Aicha Sandoval Alaguna contribuyó con la redacción de esta nota.