El canciller ucraniano afirmó que las conversaciones directas al más alto nivel podrían contribuir a impulsar los esfuerzos para poner fin a la guerra.

Ucrania: Zelenski y Putin podrían reunirse en Türkiye El canciller ucraniano afirmó que las conversaciones directas al más alto nivel podrían contribuir a impulsar los esfuerzos para poner fin a la guerra.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, declaró este jueves que podrían celebrarse en Türkiye conversaciones entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente ruso, Vladímir Putin.

«Afirmamos que las negociaciones, en particular una posible reunión entre el presidente Zelenski y Putin, podrían tener lugar en Türkiye», declaró Sybiha en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, en Kiev.

Sybiha afirmó que las conversaciones directas al más alto nivel podrían contribuir a impulsar los esfuerzos para poner fin a la guerra. «Creo que solo una cumbre de líderes puede dar un nuevo impulso al proceso de paz», declaró.

«Como Ucrania, estamos dispuestos a un alto el fuego», añadió.

*Traducido por Daniel Gallego.