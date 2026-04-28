El presidente ucraniano acusó a Israel de permitir que barcos con grano ucraniano robado atraquen y descarguen en sus puertos.

Ucrania sancionará a quieren comercien y transporten el grano robado de sus territorios bajo ocupación rusa El presidente ucraniano acusó a Israel de permitir que barcos con grano ucraniano robado atraquen y descarguen en sus puertos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que, “en cualquier país normal, la compra de bienes robados conlleva responsabilidad legal” y señaló que “esto se aplica, en particular, al grano robado por Rusia”.

No obstante, Zelenski reveló que “otro buque que transporta dicho grano ha llegado a un puerto israelí y se prepara para descargar” y reiteró que “esto no es —ni puede ser— un negocio legítimo”, indicando que “las autoridades israelíes no pueden ignorar qué barcos llegan a sus puertos ni qué carga transportan”.

Zelenski recordó que “Rusia está confiscando sistemáticamente grano en territorio ucraniano temporalmente ocupado y organizando su exportación a través de personas vinculadas a los ocupantes” y recalcó que “tales prácticas violan las leyes del propio Estado de Israel”.

En este sentido, Zelenski enfatizó que “Ucrania ha tomado todas las medidas necesarias por vía diplomática para prevenir estos incidentes. Sin embargo, observamos que otro buque de este tipo no ha sido interceptado” y agregó que ha instruido al Ministerio de Asuntos Exteriores “para que informe a todos los socios de nuestro Estado sobre la situación”.

“Con base en información de nuestros servicios de inteligencia”, prosiguió Zelenski, “Ucrania está preparando un paquete de sanciones que abarcará tanto a quienes transportan directamente este grano como a las personas físicas y jurídicas que intentan lucrarse con este plan delictivo”.

“También coordinaremos con nuestros socios europeos para garantizar que las personas pertinentes estén incluidas en los regímenes de sanciones europeos”, añadió.

Zelenski afirmó que su país “confía en la colaboración y el respeto mutuo con todos los Estados. Trabajamos con ahínco para reforzar la seguridad, especialmente en la región de Oriente Medio. Esperamos que las autoridades israelíes respeten a Ucrania y se abstengan de realizar acciones que perjudiquen nuestras relaciones bilaterales”.