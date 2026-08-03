“Estos ataques demuestran claramente que el gobierno de Netanyahu no está interesado en poner fin al conflicto, sino en agravar la crisis”, dijo el director de Comunicaciones de la Presidencia turca.

Türkiye acusa a Israel de “sabotear deliberadamente todos los esfuerzos por la paz” “Estos ataques demuestran claramente que el gobierno de Netanyahu no está interesado en poner fin al conflicto, sino en agravar la crisis”, dijo el director de Comunicaciones de la Presidencia turca.

El director de Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de Türkiye, Burhanettin Duran, afirmó este lunes que, “en un momento en que los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego y una paz duradera en Gaza ofrecen esperanza, los recientes ataques israelíes contra civiles e infraestructura sanitaria sabotean deliberadamente todos los esfuerzos por la paz”.

“Estos ataques, que ignoran el derecho a la vida de mujeres, niños y civiles inocentes”, prosiguió Duran, “demuestran claramente que el gobierno de Netanyahu no está interesado en poner fin al conflicto, sino en agravar la crisis”, y subrayó la necesidad de que “la comunidad internacional adopte una postura más eficaz y basada en principios para detener estas políticas agresivas que amenazan la estabilidad regional”.

Duran aseguró que, “como Türkiye, bajo el liderazgo de nuestro presidente Recep Tayyip Erdoğan, seguiremos defendiendo el derecho internacional, la dignidad humana y los derechos legítimos del pueblo palestino; y continuaremos apoyando todos los esfuerzos para establecer una paz justa y duradera”.