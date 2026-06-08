Trump: “Tanto Israel como Irán buscan un alto el fuego inmediato”

Daniel Gallego
08 Junio 2026•Actualizar: 08 Junio 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, afirmó este lunes que “tanto Israel como Irán buscan un alto el fuego inmediato”.
A través de su plataforma social Truth Social, Trump señaló que “las negociaciones finales de paz están en marcha, aunque la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas”.
No obstante, reiteró que “el bloqueo se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo” y puntualizó que “se espera que las cosas avancen con rapidez”.