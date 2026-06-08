El presidente estadounidense reiteró que “el bloqueo se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo” y puntualizó que “se espera que las cosas avancen con rapidez”.

Trump: “Tanto Israel como Irán buscan un alto el fuego inmediato” El presidente estadounidense reiteró que “el bloqueo se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo” y puntualizó que “se espera que las cosas avancen con rapidez”.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, afirmó este lunes que “tanto Israel como Irán buscan un alto el fuego inmediato”.

A través de su plataforma social Truth Social, Trump señaló que “las negociaciones finales de paz están en marcha, aunque la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas”.

No obstante, reiteró que “el bloqueo se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo” y puntualizó que “se espera que las cosas avancen con rapidez”.