Trump sobre Venezuela: “he dado instrucciones a todas las agencias para que se preparen para actuar con rapidez” El presidente estadounidense indicó que “los primeros informes no son alentadores”.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, afirmó este jueves que “los dos fuertes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud devastadora y han dejado un número incalculable de víctimas mortales”.

A través de su plataforma social Truth Social, Trump aseguró que “Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar” y señaló que ha dado “instrucciones a todas las agencias de nuestro Gobierno para que se preparen para actuar con rapidez”.

“Estaremos ahí para nuestros nuevos y queridos amigos”, agregó, pero indicó que “Los primeros informes no son alentadores”.