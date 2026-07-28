Inicialmente, el presidente estadounidense creía que el Ejército ruso derrotaría a Ucrania, pero ahora ve al presidente ruso con menos beneplácito.

Trump se ha vuelto más favorable a Zelenskyy y ha expresado un renovado optimismo sobre la resistencia de Kiev Inicialmente, el presidente estadounidense creía que el Ejército ruso derrotaría a Ucrania, pero ahora ve al presidente ruso con menos beneplácito.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha vuelto más favorable al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y ha expresado un renovado optimismo sobre la resistencia de Kiev en su guerra con Moscú, según el The Wall Street Journal citando a funcionarios estadounidenses.

El informe señala que Trump inicialmente creía que el ejército ruso derrotaría a Ucrania, pero ahora ve al presidente ruso Vladimir Putin con menos beneplácito. Trump le ha dicho a Putin que desea que la guerra termine, citando el elevado número de bajas en ambos bandos.

Trump ha llegado a admirar la industria ucraniana de drones, en particular su capacidad para defenderse del mismo tipo de drones a los que se enfrentó Estados Unidos en su guerra con Irán, según el informe.

Un funcionario afirmó que a Trump le gustan los vencedores y, en opinión del presidente estadounidense, Zelenskyy se está convirtiendo cada vez más en uno. "De hecho, hemos desarrollado una buena relación. Es difícil de creer, ¿verdad?", dijo Trump durante una reunión con Zelenskyy en julio en Turquía, en el marco de una cumbre de la OTAN.

La relación de Zelenskyy con Trump ha cambiado drásticamente. El año pasado, Trump lo llamó dictador, criticó su liderazgo, tuvo enfrentamientos con él en el Despacho Oval y suspendió temporalmente la ayuda militar y el intercambio de inteligencia de Estados Unidos con Ucrania.

Este cambio se produce antes de su primer encuentro en Washington desde octubre. Zelenskyy, quien se encuentra en la capital estadounidense para asistir al funeral del senador Lindsey Graham, tiene previsto reunirse con Trump en la Casa Blanca el martes.

Según el informe, aún no se sabe si esta actitud más conciliadora de Trump perdurará. Personas cercanas a él afirman que sus opiniones pueden cambiar rápidamente y que Putin ha influido previamente tanto en Trump como en algunos de sus asesores.

En la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara a principios de este mes, Trump declaró que Estados Unidos otorgaría a Ucrania una licencia para producir interceptores de misiles Patriot y expresó interés en cooperar en la producción de drones.

Ucrania se ha convertido en líder mundial en drones militares, aumentando su producción de aproximadamente 5.000 unidades anuales en 2022 a millones en 2026.

El informe señala que Trump se ha mostrado impresionado por las capacidades de Ucrania en materia de drones, en particular por su defensa contra los drones Shahed de fabricación iraní, que se asemejan a las amenazas que enfrentan Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio.

*Traducido por Daniel Gallego.