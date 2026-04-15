El presidente estadounidense también volvió a acusar a la OTAN de “no estar ahí para nosotros” en su guerra contra Irán y argumentó que “no estará ahí para nosotros en el futuro”.

Trump responde al papa Leo XIV diciendo que “es absolutamente inaceptable que Irán posea una bomba nuclear” El presidente estadounidense también volvió a acusar a la OTAN de “no estar ahí para nosotros” en su guerra contra Irán y argumentó que “no estará ahí para nosotros en el futuro”.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, pidió este miércoles que alguien informase al papa León XIV de que “Irán ha asesinado a al menos a 42.000 manifestantes inocentes y completamente desarmados en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán posea una bomba nuclear”.

No obstante, organizaciones de derechos humanos “independientes” como la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés) estima la cifra de víctimas en unas 6.842, mientras que la cifra oficial aportada por el régimen iraní es de 3.117.

A través de su plataforma social Truth Social, Trump también volvió a acusar a la OTAN de “no estar ahí para nosotros” en su guerra contra Irán y argumentó que “no estará ahí para nosotros en el futuro”.

Sin embargo, la OTAN respondió a la solicitud de Estados Unidos de activar el artículo 5 de la organización trasatlántica tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.