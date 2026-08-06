El presidente estadounidense señaló que “se está buscando a los responsables de filtrar estas declaraciones traidoras”.

Trump reitera que su EEUU “posee enormes cantidades de armamento, especialmente de ciertos tipos” El presidente estadounidense señaló que “se está buscando a los responsables de filtrar estas declaraciones traidoras”.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, reiteró este jueves que su país “posee enormes cantidades de armamento, especialmente de ciertos tipos”.

A través de su plataforma social Truth Social, Trump afirmó que “se fabrica y envía grandes cantidades a Estados Unidos según sea necesario”, y reveló que “las empresas de defensa están construyendo la mayor cantidad de plantas y fábricas en la historia de nuestro país”.

Trump señaló que “se está buscando a los responsables de filtrar estas declaraciones traidoras” y advirtió que “se solicitarán largas penas de prisión”.