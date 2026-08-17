“Estos ejercicios no solo son costosos, sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, durante la presidencia de Donald J. Trump, se ha mostrado respetuoso y sin amenazas”.

Trump instruye a Hegseth para que reduzca sustancialmente los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur “Estos ejercicios no solo son costosos, sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, durante la presidencia de Donald J. Trump, se ha mostrado respetuoso y sin amenazas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, afirmó este lunes que, “basándome en mi excelente relación con Kim Jong-un, de Corea del Norte, no me agrada que Estados Unidos haya accedido hace tiempo a participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur”.

A través de su plataforma social Truth Social, Trump señaló que “estos ejercicios no solo son costosos, con gran parte de los gastos sufragados por Estados Unidos (¡como siempre!), sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, durante la presidencia de Donald J. Trump, se ha mostrado respetuoso y sin amenazas”.

“Por lo tanto”, prosiguió Trump, “y dado que ya es demasiado tarde para cancelarlos, he instruido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que reduzca sustancialmente los ejercicios militares conjuntos”.

Asimismo, Trump reveló que, “aunque no guarda mucha relación, recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si deseaba unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán”, y argumentó que este le respondió: «No, gracias».