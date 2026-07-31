El presidente estadounidense dijo que se trata de “un hito importante en la implementación” de su plan de 20 puntos, indicando que “el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas”.

Trump anuncia un “acuerdo histórico” para el desarme completo de Hamás y todos los demás grupos armados en Gaza El presidente estadounidense dijo que se trata de “un hito importante en la implementación” de su plan de 20 puntos, indicando que “el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, anunció este viernes que “la Junta de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamás y todos los demás grupos armados en [la Franja de] Gaza”, y señaló que se trata de “un paso trascendental hacia la paz y la seguridad duraderas” en la región.

A través de su plataforma social Truth Social, Trump afirmó que “este acuerdo es un paso crucial para que Gaza sea finalmente gobernada por un nuevo gobierno palestino que trabajará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino” y señaló que, “al mismo tiempo, Israel contará con la seguridad que merece, ya que Gaza dejará de ser una base para ataques terroristas”.

Trump reiteró que se trata de “un hito importante en la implementación” de su plan de 20 puntos, indicando que “el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas” y recalcó que, “una vez completado el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza para sus residentes y sus vecinos”.

El presidente recordó que, “hace un año, había una guerra violenta y devastadora, una crisis humanitaria y rehenes mantenidos en un cautiverio brutal. Hemos logrado avances históricos y aún queda mucho trabajo por hacer”, y expresó su agradecimiento “a los mediadores Egipto, Qatar y Türkiye por sus importantes esfuerzos, y especialmente a mi extraordinario equipo, cuyo incansable trabajo hizo posible este avance histórico”.

“No permitiremos que la amenaza surgida de Gaza el 7 de octubre se recupere”, aseguró Trump y enfatizó que, “con este acuerdo, Gaza finalmente estará en manos de un nuevo gobierno palestino que sirva a su pueblo”.

“Felicitaciones a todos por este increíble logro, que todos decían que nunca se podría lograr”, sentenció Trump.

No obstante, el Gobierno de coalición del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, todavía no se ha pronunciado al respecto.