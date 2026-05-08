El presidente estadounidense aseguró que los tres busques de la Marina de EEUU resultaron “ilesos” y agregó que “los atacantes iraníes sufrieron graves daños”.

Trump afirma que tres destructores estadounidenses fueron atacados por Irán durante su tránsito por el estrecho de Ormuz El presidente estadounidense aseguró que los tres busques de la Marina de EEUU resultaron “ilesos” y agregó que “los atacantes iraníes sufrieron graves daños”.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, anunció este viernes que “tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de cruzar con éxito el estrecho de Ormuz bajo fuego enemigo”.

A través de su plataforma social Truth Social, Trump informó que “los tres destructores resultaron ilesos, pero los atacantes iraníes sufrieron graves daños” y afirmó que “fueron completamente destruidos junto con numerosas embarcaciones pequeñas que reemplazan a su armada, ahora desmantelada”.

Trump argumentó que “estas embarcaciones se hundieron rápidamente en el fondo del mar” y explicó que “se lanzaron misiles contra nuestros destructores”, indicando que los misiles “fueron derribados con facilidad”.

“Asimismo”, prosiguió Trump, “se lanzaron drones que fueron incinerados en pleno vuelo”, los cuales, según Trump, “cayeron al océano con una belleza singular, como una mariposa que se posa en su tumba”.

Trump recalcó que “un país normal habría permitido el paso de estos destructores, pero Irán no es un país normal”, y reiteró que “están liderados por lunáticos, y si tuvieran la oportunidad de usar un arma nuclear, lo harían sin dudarlo”.

El presidente estadounidense insistió en que Irán “jamás tendrá esa oportunidad y, al igual que los derrotamos hoy, los derrotaremos con mucha más contundencia y violencia en el futuro si no firman su acuerdo rápido”, y enfatizó que “nuestros tres destructores, con sus magníficas tripulaciones, se reincorporarán a nuestro bloqueo naval, que es verdaderamente un muro de acero”.