Las autoridades israelíes comenzaron a cavar zanjas alrededor de una sección de la prisión que alberga a palestinos detenidos de Gaza por su presunta participación en los atentados del 7 de octubre de 2023.

Tribunal israelí suspende temporalmente el plan de Ben-Gvir de colocar cocodrilos alrededor de la prisión de Ketziot Las autoridades israelíes comenzaron a cavar zanjas alrededor de una sección de la prisión que alberga a palestinos detenidos de Gaza por su presunta participación en los atentados del 7 de octubre de 2023.

Un tribunal israelí suspendió temporalmente el plan del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, de colocar cocodrilos alrededor de la prisión de Ketziot, en el desierto del Néguev, al sur de Israel, donde se encuentran detenidos palestinos de la Franja de Gaza, según informaron medios israelíes este lunes.

Las autoridades israelíes comenzaron a cavar zanjas alrededor de una sección de la prisión que alberga a palestinos detenidos de Gaza por su presunta participación en los atentados del 7 de octubre de 2023. Según el plan de Ben-Gvir, se colocarán cocodrilos en estas zanjas.

La emisora pública israelí KAN informó que el Tribunal de Distrito de Jerusalén emitió la orden judicial provisional el domingo por la noche, luego de que la organización de defensa de los derechos de los animales Let the Animals Live presentara una petición contra el plan, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Seguridad Nacional y el Servicio Penitenciario de Israel.

El juez Avraham Rubin prohibió a las autoridades tomar cualquier medida basada en la decisión de la ministra de Protección Ambiental, Idit Silman, de clasificar a los cocodrilos como "animales salvajes en cautiverio", una designación legal que permitiría su traslado y permanencia en la prisión.

La emisora informó que el fallo se produjo horas después de que la organización presentara una petición administrativa contra Silman, Ben-Gvir y el Servicio Penitenciario de Israel.

La orden provisional permanecerá vigente hasta que las autoridades presenten su respuesta ante el tribunal, lo cual se espera para mediados de agosto.

Según KAN, la disputa gira en torno a la decisión de Silman del 15 de julio, que tenía como objetivo permitir el uso de cocodrilos como medida disuasoria y de seguridad en las prisiones.

La petición argumenta que esta medida modifica el estatus legal de los cocodrilos y elimina los mecanismos de control y licencia que se les aplicaban como animales salvajes protegidos.

La emisora indicó que Let the Animals Live argumentó que el Servicio Penitenciario de Israel ya había comenzado las obras de infraestructura, incluyendo la excavación de un canal alrededor de la prisión, y añadió que el Ministerio de Seguridad Nacional asignó 21 millones de séqueles (aproximadamente 6,9 millones de dólares) para el proyecto piloto.

La organización señaló que la decisión se tomó sin la debida autoridad legal e ignoró las opiniones de expertos y abogados que advertían sobre los riesgos para los animales, el público y el medio ambiente, agregó KAN.

KAN afirmó que el gobierno aún no ha presentado su posición oficial ante el tribunal y se espera que lo haga en respuesta a la solicitud de la orden judicial.

Animals Live y la Clínica de Justicia Ambiental y Derechos de los Animales de la Universidad de Tel Aviv declararon que la orden judicial impide que se lleven a cabo obras irreversibles en esta etapa y protege el bienestar de los animales mientras continúan sus esfuerzos para lograr la cancelación definitiva del plan.

*Traducido por Daniel Gallego.