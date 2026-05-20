La información sobre el paradero de los activistas detenidos, su situación legal y su estado de salud “fue severamente restringida”.

Traslados al puerto de Ashdod los activistas de la Flotilla Global Sumud tras interceptarla en aguas internacionales La información sobre el paradero de los activistas detenidos, su situación legal y su estado de salud “fue severamente restringida”.

Israel trasladó a activistas detenidos de una flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza al puerto de Ashdod tras atacar e interceptar el convoy en aguas internacionales, según informó este miércoles la organización israelí de derechos humanos Adalah.

En un comunicado, Adalah afirmó que los participantes de la Flotilla Global Sumud, entre ellos “activistas de solidaridad internacional, defensores de derechos humanos y voluntarios médicos”, fueron trasladados al puerto de Ashdod tras la “intercepción ilegal por parte del ejército israelí”.

“Tras zarpar hacia Gaza para entregar ayuda humanitaria y desafiar el bloqueo ilegal, estos civiles fueron secuestrados por la fuerza en aguas internacionales y llevados a territorio israelí en contra de su voluntad”, añadió.

Adalah indicó que la información sobre el paradero de los activistas detenidos, su situación legal y su estado de salud “fue severamente restringida” y señaló que sus abogados, junto con abogados voluntarios, obtuvieron acceso al puerto de Ashdod para realizar consultas legales con los detenidos.

“La interceptación militar de embarcaciones civiles en aguas internacionales, el traslado forzoso de ciudadanos extranjeros a territorio israelí contra su voluntad y la denegación de paso seguro para entregar ayuda humanitaria a una población bloqueada constituyen graves violaciones del derecho internacional”, declaró.

Adalah afirmó que las acciones israelíes eran “una extensión directa de las políticas israelíes de castigo colectivo y hambruna contra los palestinos en Gaza”, e indicó que su equipo legal “impugnará la legalidad de estas detenciones y exigirá la liberación inmediata de todos los participantes de la flotilla”.

Los organizadores de la flotilla de ayuda humanitaria informaron el martes por la noche que más de 87 activistas habían iniciado una huelga de hambre en protesta por su secuestro por parte de Israel y en solidaridad con los 9.500 presos palestinos recluidos en cárceles israelíes.

Según los organizadores, las fuerzas israelíes atacaron el lunes en aguas internacionales un total de 50 embarcaciones que transportaban a 428 personas de 44 países, incluidos 78 ciudadanos turcos.

La flotilla zarpó el jueves del distrito turco de Marmaris en un nuevo intento por romper el bloqueo ilegal israelí impuesto a Gaza desde 2007.

*Traducido por Daniel Gallego.