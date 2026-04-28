El canciller tailandés dijo que la postura de su país es que “esta guerra nunca debería haber ocurrido. No queremos condenar directamente a Estados Unidos, pero esto es algo que no debería haber comenzado”.

Tailandia acusa a EEUU de no ayudarles a paliar los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo El canciller tailandés dijo que la postura de su país es que “esta guerra nunca debería haber ocurrido. No queremos condenar directamente a Estados Unidos, pero esto es algo que no debería haber comenzado”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, afirmó que Estados Unidos no ha ofrecido ayuda directa a Bangkok mientras este aliado histórico de EEUU sufre las consecuencias económicas de la guerra con Irán, según informó el The Washington Post este martes.

En una entrevista concedida al periódico estadounidense el fin de semana, Sihasak declaró que los funcionarios del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, son conscientes de las consecuencias de la guerra, "pero no se han puesto en contacto con nosotros para hablar sobre cómo pueden ayudar. No se han dirigido directamente a nosotros para decirnos: 'entendemos que tienen que soportar el impacto y podemos ayudarlos'".

El único gesto, añadió, fue la oferta de Trump a los países necesitados de combustible para que compren petróleo y gas estadounidenses. "Compren petróleo de Estados Unidos", dijo Trump durante un discurso en horario estelar este mes. "Tenemos de sobra".

Sihasak concluyó diciendo que la postura de Tailandia es que "esta guerra nunca debería haber ocurrido". “No queremos condenar directamente a Estados Unidos, pero esto es algo que no debería haber comenzado”, añadió.

Tailandia, que alberga centros logísticos y de reabastecimiento de combustible para las fuerzas militares estadounidenses en Asia, ha tenido dificultades para competir con países más ricos a la hora de costear el suministro de combustible y fertilizantes que quedan varados en Oriente Medio.

Según un recuento de la Agencia Anadolu, al menos 27 personas de países asiáticos han muerto o permanecen desaparecidas, incluidas tres de Tailandia, desde que comenzó el conflicto lanzado por Washington y Tel Aviv contra Teherán el 28 de febrero.

*Traducido por Daniel Gallego.