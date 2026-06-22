Suiza también celebró la creación de un comité de alto nivel por las partes sobre la base de un memorando de entendimiento.

Suiza celebra los avances logrados durante las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Burgenstock Suiza también celebró la creación de un comité de alto nivel por las partes sobre la base de un memorando de entendimiento.

Suiza celebró este lunes los avances logrados durante las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Burgenstock, incluyendo la creación de un comité de alto nivel y una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en 60 días.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que había tomado nota de la declaración conjunta emitida por Qatar y Pakistán, quienes actuaron como mediadores entre Washington y Teherán en el contexto del conflicto en Oriente Medio.

"El mediador suizo celebra los avances constructivos logrados durante las intensas conversaciones diplomáticas que se prolongaron durante la noche del 21 al 22 de junio en Burgenstock entre los mediadores, Irán y Estados Unidos", declaró el ministerio.

Suiza también celebró la creación de un comité de alto nivel por las partes sobre la base de un memorando de entendimiento. "Este es un paso positivo que contribuirá a estructurar la siguiente fase del proceso político y técnico", afirmó el ministerio.

Asimismo, acogió con satisfacción el acuerdo sobre una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en 60 días, señalando que "crea las condiciones para la reanudación inmediata de nuevas conversaciones técnicas". El ministerio afirmó que Suiza sigue dispuesta a apoyar el proceso, en consonancia con su tradición de buenos oficios.

«Nuestro objetivo es que nuestra diplomacia contribuya a la desescalada, la estabilidad y la paz», concluyó el comunicado.

*Traducido por Daniel Gallego.