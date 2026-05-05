El ministro de Asuntos Exteriores sudanés apuntó a la existencia de "pruebas concluyentes" de que el ataque se lanzó desde territorio etíope, añadiendo que Etiopía "debería ser un país hermano".

Sudán llama a consultas a su embajador en Etiopía y acusa tanto a esta como a EAU de atacar el aeropuerto de Jartum El ministro de Asuntos Exteriores sudanés apuntó a la existencia de "pruebas concluyentes" de que el ataque se lanzó desde territorio etíope, añadiendo que Etiopía "debería ser un país hermano".

Sudán llamó a consultas este martes a su embajador en Etiopía y acusó tanto a esta como a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de estar involucrados en un ataque con drones contra el aeropuerto de Jartum.

El ministro de Asuntos Exteriores, Muhyi’d-Din Salim, declaró en una rueda de prensa en Jartum que Sudán había llamado a consultas a su embajador en Etiopía por la agresión con drones perpetrada por EAU y Etiopía contra el aeropuerto de Jartum.

"El aeropuerto de Jartum es una instalación civil y atacarlo está prohibido por el derecho internacional", afirmó Salim y apuntó a la existencia de "pruebas concluyentes" de que el ataque se lanzó desde territorio etíope, añadiendo que Etiopía "debería ser un país hermano".

Salim afirmó que se habían enviado mensajes tanto a Etiopía como a EAU sobre el incidente, sin proporcionar más detalles.

Por su parte, el Gobierno sudanés también anunció que responsabiliza a ambos países del ataque y reafirmó su derecho a responder.

Ni Etiopía ni los EAU emitieron comentarios de inmediato. Estos últimos han negado previamente su participación en el conflicto de Sudán, afirmando que apoyan la estabilidad del país.

El lunes, las defensas aéreas sudanesas interceptaron drones que tenían como objetivo varios objetivos en Jartum, según testigos presenciales, quienes informaron haber visto humo cerca del aeropuerto en la zona este de la capital.

Posteriormente, las autoridades informaron que las operaciones del aeropuerto se reanudaron horas después del ataque sin que se registraran bajas, tras la implementación de medidas de seguridad.

En mayo de 2025, Sudán rompió relaciones diplomáticas con EAU, acusándolos de suministrar armamento avanzado a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que combaten al ejército sudanés desde abril de 2023.

Salim también advirtió que la participación de mercenarios en la guerra “preocupa a la comunidad internacional y requiere una acción internacional clara”.

Sudán se encuentra inmerso en un conflicto desde abril de 2023 entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar, debido a disputas sobre la integración militar. Esta guerra ha causado decenas de miles de muertos, el desplazamiento de cerca de 13 millones de personas y ha sumido a algunas zonas del país en la hambruna, en una de las peores crisis humanitarias del mundo.

*Traducido por Daniel Gallego.