El incidente ocurrió en la Piazza Medaglie d'Oro, donde al menos tres asaltantes llegaron en un coche particular con matrículas falsas, entraron al banco armados y con el rostro cubierto y tomaron como rehenes a empleados y clientes.

Situación de rehenes tras un intento de robo en una sucursal bancaria en el sur de Italia El incidente ocurrió en la Piazza Medaglie d'Oro, donde al menos tres asaltantes llegaron en un coche particular con matrículas falsas, entraron al banco armados y con el rostro cubierto y tomaron como rehenes a empleados y clientes.

Un intento de robo en una sucursal bancaria en el sur de Italia se convirtió en una crisis de rehenes, cuando unos sospechosos armados retuvieron a 25 personas en Nápoles antes de escapar por un pasaje subterráneo, según informó Rai News este viernes.

El incidente ocurrió en la Piazza Medaglie d'Oro, donde al menos tres asaltantes llegaron en un coche particular con matrículas falsas, entraron al banco armados y con el rostro cubierto y tomaron como rehenes a empleados y clientes.

Las fuerzas del orden acordonaron rápidamente la zona, desplegando un amplio operativo que duró varias horas.

Los bomberos finalmente lograron acceder al edificio rompiendo una ventana, lo que permitió a las autoridades liberar a todos los rehenes alrededor de la 1:30 p. m. (11:30 GMT) hora local del jueves.

Seis personas requirieron asistencia médica por estado de shock, pero ninguna fue hospitalizada, confirmaron las autoridades.

Más tarde, alrededor de las 4:30 p. m. (14:30 GMT), el Grupo de Intervención Especial de los Carabinieri, la unidad de élite de Italia, realizó una redada en el lugar.

Testigos informaron haber escuchado disparos durante el atraco, que duró aproximadamente 30 minutos. Sin embargo, no se encontró a ningún sospechoso dentro del banco.

Posteriormente, los investigadores descubrieron un agujero en el suelo, que se cree que fue utilizado por los asaltantes para escapar, posiblemente a través de un pasaje subterráneo.

Las autoridades han iniciado una intensa búsqueda de los sospechosos y la investigación continúa.

*Traducido por Daniel Gallego.