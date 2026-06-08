La aerolínea nacional siria, Syrian Airlines, había anunciado previamente el desvío de sus vuelos al aeropuerto de Alepo, en el norte de Siria.

Siria extiende el cierre de los corredores aéreos del sur del país y las operaciones en el Aeropuerto de Damasco La aerolínea nacional siria, Syrian Airlines, había anunciado previamente el desvío de sus vuelos al aeropuerto de Alepo, en el norte de Siria.

La autoridad de aviación civil de Siria extendió el cierre de los corredores aéreos del sur del país y mantuvo la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Damasco hasta el lunes por la noche ante la escalada regional.

«La extensión se debe al continuo seguimiento y evaluación de la situación regional por parte del comité responsable de la gestión de riesgos, para garantizar los más altos niveles de seguridad aérea, de conformidad con las normas internacionales aprobadas», declaró la Autoridad General de Aviación Civil y Transporte Aéreo en un comunicado.

La autoridad explicó que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Damasco permanecerán suspendidas hasta las 23:00 del lunes, hora local (20:00 GMT).

La aerolínea nacional siria, Syrian Airlines, había anunciado previamente el desvío de sus vuelos al aeropuerto de Alepo, en el norte de Siria.

Según informó la cadena de televisión siria Al-Ikhbariyya, la aerolínea indicó que el cierre temporal de los corredores aéreos del sur de Siria tenía como objetivo proteger a los pasajeros ante la actual situación de seguridad.

La aerolínea anunció que el vuelo Damasco-Dubái operaría como Alepo-Dubái y el vuelo Yeda-Damasco como Yeda-Alepo. Ambos vuelos estaban programados para el 8 de junio.

*Traducido por Daniel Gallego.