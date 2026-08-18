Wasim al-Asad fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos contra el pueblo sirio durante el régimen anterior, así como asesinato premeditado y narcotráfico.

Sentenciado a la pena de muerte el primo del expresidente de Siria, Bashar al-Asad Wasim al-Asad fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos contra el pueblo sirio durante el régimen anterior, así como asesinato premeditado y narcotráfico.

El Tribunal Penal de Damasco Número 4 condenó este martes a Wasim al-Asad a la pena de muerte y ordenó la confiscación de sus bienes muebles e inmuebles en beneficio del erario público, según informó la agencia de noticias Siria SANA.

Wasim fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos contra el pueblo sirio durante el régimen anterior. El veredicto se dictó durante la sexta sesión del juicio, dedicada a la lectura de la sentencia.

La sesión fue presidida por el juez Fajruddin al-Aryan y contó con la presencia de miembros de la Comisión Nacional de Justicia Transicional y representantes de organizaciones jurídicas y humanitarias internacionales.

Aryan declaró que «el tribunal ha establecido, sin lugar a dudas, la participación de un grupo armado vinculado al acusado en el ataque a una tienda en la ciudad de Charamana. El grupo robó el contenido de la tienda y secuestró a su propietario por su oposición al régimen anterior. También fueron declarados culpables de participar en el secuestro y asesinato de ciudadanos sirios en varias zonas».

El juez añadió que Wasim fue declarado culpable de asesinato premeditado de más de una persona y de tortura, considerados crímenes de lesa humanidad y de guerra.

La primera sesión del juicio se celebró el 24 de junio, cuando se le imputaron varios cargos, entre los que destaca el de dirigir y formar grupos armados irregulares a instancias del general de brigada Ghiyaz Dalla, comandante de una de las brigadas de la 4ª División, cuyo comandante era Mahir al-Asad, hermano de Bashar al-Asad, desde principios de 2011.

Estos grupos participaron en operaciones militares contra zonas civiles en la región de Guta Oriental, en particular en la ciudad de Al-Maliha, causando la muerte de civiles. También se le imputaron cargos de narcotráfico.