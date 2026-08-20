El incidente ocurrió a unos 250 kilómetros al este de la ciudad yemení de Al-Mukalla y el barco está siendo redirigido hacia Somalia.

Seis individuos armados no identificados abordan un barco cisterna frente a las costas de Yemen El incidente ocurrió a unos 250 kilómetros al este de la ciudad yemení de Al-Mukalla y el barco está siendo redirigido hacia Somalia.

La oficina de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) de la Real Marina anunció este jueves que ha recibido confirmación de que un barco cisterna ha sido abordado por seis personas armadas que ahora controlan la embarcación y se dirigen a Somalia.

En un comunicado, la oficina informó que “las autoridades están investigando” el incidente y recomendó a los barcos que naveguen con precaución e informen de cualquier actividad sospechosa a la UKMTO.

Horas antes, la oficina había recibido un informe sobre un incidente a 136 millas náuticas (250 kilómetros) al este de la ciudad yemení de Al-Mukalla y señaló que un barco cisterna había emitido una llamada de socorro por VHF 16 indicando que había sido abordado por una embarcación no autorizada mientras navegaba hacia el oeste en el golfo de Adén.