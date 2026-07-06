“El año pasado logramos grandes avances en La Haya, pero ahora debemos cumplir las promesas allí hechas, y eso implica invertir”, agregó.

Rutte: La cumbre de la OTAN en Ankara se centrará en los planes de gasto creíbles para alcanzar el nuevo objetivo del 5% “El año pasado logramos grandes avances en La Haya, pero ahora debemos cumplir las promesas allí hechas, y eso implica invertir”, agregó.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en su último mensaje desde la sede en Bruselas antes de la Cumbre de Ankara, declaró que la cumbre se centrará en los resultados, debatiendo planes de gasto creíbles para alcanzar el nuevo objetivo del 5%, aumentando la producción de defensa y continuando el apoyo a Ucrania.

La OTAN compartió el mensaje en vídeo de Rutte sobre la cumbre de Ankara a través de la plataforma de redes sociales de la empresa estadounidense X en el que Rutte, fotografiado en su oficina en la sede de Bruselas, dijo: «Llegaste justo a tiempo porque estaba a punto de irme. Mucha gente en este edificio va a Ankara».

Rutte afirmó que la Cumbre de la OTAN en Ankara, de dos días de duración, se centraría principalmente en los resultados. «El año pasado logramos grandes avances en La Haya, pero ahora debemos cumplir las promesas allí hechas. Y eso implica invertir. Tendremos que debatir planes de gasto creíbles para garantizar que todos los países avancen hacia el objetivo del 5 %».

Rutte señaló que se han producido avances positivos en el aumento de la producción en la industria de defensa y, con respecto a Ucrania, recalcó que «es necesario garantizar que Ucrania cuente con lo necesario para mantenerse lo más fuerte posible en la lucha y, por supuesto, para estar en la mejor posición posible cuando comiencen las conversaciones de paz».

Rutte concluyó diciendo: «Me marcho ahora y nos vemos en Ankara».

*Traducido por Daniel Gallego.