El portavoz del Kremlin negó las alegaciones de que la detención de buques procedentes de Rusia se ajusta al derecho internacional.

Rusia tacha de “ilegal” la interceptación por parte de Francia en el océano Atlántico El portavoz del Kremlin negó las alegaciones de que la detención de buques procedentes de Rusia se ajusta al derecho internacional.

El Kremlin declaró este lunes que la interceptación por parte de Francia de un petrolero sujeto a sanciones internacionales que navegaba desde Rusia en el océano Atlántico es "ilegal".

"Consideramos tales acciones ilegales y que rozan la piratería internacional", declaró el portavoz Dimitri Peskov a los periodistas en una rueda de prensa en Moscú y negó las alegaciones de que la detención de buques procedentes de Rusia se ajusta al derecho internacional.

Peskov señaló que Rusia está adoptando diversas medidas para garantizar la seguridad de su cargamento y que continuará haciéndolo, "teniendo en cuenta la experiencia negativa que ha tenido".

En un comunicado sobre la incautación del petrolero, la Embajada de Rusia en Francia indicó que solicitó oficialmente información a las autoridades francesas sobre la posible presencia de ciudadanos rusos entre la tripulación.

Según la embajada, el capitán del petrolero es ciudadano ruso, pero aún no ha recibido notificación de las autoridades francesas sobre las medidas adoptadas con respecto al buque.

*Traducido por Daniel Gallego.