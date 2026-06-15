"En resumen, la paz sigue siendo frágil", dijo el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia.

Rusia: La estabilidad en Oriente Medio aún no está garantizada a pesar de un posible acuerdo de paz entre EEUU e Irán "En resumen, la paz sigue siendo frágil", dijo el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia.

A pesar de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, la estabilidad duradera en Oriente Medio aún no está garantizada, declaró el lunes Sergey Naryshkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR).

"En resumen, la paz sigue siendo frágil", afirmó Naryshkin en una entrevista con la agencia de noticias rusa TASS. "Sin embargo, el importante trabajo realizado por ambas partes, junto con los mediadores, para preparar un borrador de memorando preliminar, da motivos para creer que, de firmarse, continuarán los esfuerzos por restablecer la paz en Oriente Medio", añadió.

Naryshkin agregó que el memorando podría allanar el camino para negociaciones sobre un acuerdo de paz más amplio.

Sus declaraciones se produjeron después de que funcionarios de Estados Unidos, Irán y Pakistán, que ha actuado como mediador, confirmaran que se había alcanzado un acuerdo entre Washington y Teherán.

Se espera que el documento se firme en Ginebra el viernes.

Según el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, las partes planean discutir el programa nuclear iraní durante un período de alto el fuego propuesto de 60 días. También afirmó que Estados Unidos pondría fin a su bloqueo marítimo contra Irán a partir del 15 de junio y que las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo Líbano, cesarían de forma inmediata y permanente.

La participación de Serbia en ejercicios de la OTAN

Al ser preguntado sobre la primera participación de Serbia en ejercicios militares de la OTAN, Naryshkin manifestó su descontento. «Lo diré así: no me produce ninguna alegría», declaró.

El mes pasado, Serbia y la OTAN realizaron ejercicios conjuntos de campo con la participación de unos 600 militares. La OTAN informó que tropas de los Estados miembros entrenaron junto a miembros de las fuerzas armadas serbias durante casi dos semanas en maniobras destinadas a mejorar la coordinación y la cooperación militar.

*Traducido por Daniel Gallego.