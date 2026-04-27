La cancillería rusa comunicó que “Moscú considera esta reunión como prueba irrefutable de la intención de las autoridades alemanas de interferir en los asuntos internos de Rusia y crear amenazas a su seguridad nacional”.

Rusia convoca al embajador alemán por la reunión de un diputado alemán con un “terrorista separatista” en Kiev La cancillería rusa comunicó que “Moscú considera esta reunión como prueba irrefutable de la intención de las autoridades alemanas de interferir en los asuntos internos de Rusia y crear amenazas a su seguridad nacional”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció este lunes que convocó al embajador de Alemania en Moscú, Alexander Graf Lambsdorff, a quien se le “presentó una enérgica protesta por la reciente reunión en Kiev entre el diputado del Bundestag Roderich Kiesewetter y Ajmed Zakayev, líder de la organización terrorista República Chechena de Ichkeria (prohibida en Rusia) y quien figura en la lista de personas buscadas internacionalmente”.

En un comunicado, el ministerio afirmó que “el diputado alemán celebró las actividades antirrusas de los terroristas de esta organización, quienes participaron activamente en operaciones de sabotaje en las regiones de Belgorod y Kursk, y les instó a cooperar activamente con Alemania, incluso reclutando a rusos exiliados en Alemania para llevar a cabo operaciones de desestabilización sociopolítica en la Federación Rusa”.

El ministerio señaló que “Moscú considera esta reunión como prueba irrefutable de la intención de las autoridades alemanas de interferir en los asuntos internos de Rusia y crear amenazas a su seguridad nacional, incluso mediante la cooperación con organizaciones terroristas bajo el amparo del régimen criminal de Kiev”.

En este sentido, el ministerio informó que “se ha advertido a Alemania de las consecuencias perjudiciales de tales acciones. Cualquier acción hostil contra Rusia inevitablemente recibirá una respuesta contundente”.