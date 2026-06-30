El Ministerio de Defensa comunicó que unidades del grupo militar Yug tomaron el control de Malynivka, en la región de Donetsk, mientras que el grupo Vostok capturó los asentamientos de Lisne y Rivne, en la región de Zaporiyia.

Rusia captura de tres asentamientos más en el este y sureste de Ucrania El Ministerio de Defensa comunicó que unidades del grupo militar Yug tomaron el control de Malynivka, en la región de Donetsk, mientras que el grupo Vostok capturó los asentamientos de Lisne y Rivne, en la región de Zaporiyia.

Rusia anunció este martes la captura de tres asentamientos más en el este y sureste de Ucrania, mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó que las fuerzas de su país atacaron un centro de comunicaciones satelitales en la región de Moscú.

En su informe diario sobre el campo de batalla publicado en la plataforma rusa de redes sociales Max, el Ministerio de Defensa indicó que unidades del grupo militar Yug (Sur) tomaron el control de Malynivka, en la región de Donetsk, mientras que el grupo Vostok (Este) capturó los asentamientos de Lisne y Rivne, en la región de Zaporiyia.

El ministerio añadió que las fuerzas atacaron infraestructura ucraniana de combustible y energía, instalaciones de almacenamiento y ensamblaje de drones de largo alcance, depósitos de combustible y almacenes de equipo militar, así como zonas de despliegue temporal de fuerzas ucranianas y combatientes extranjeros en 142 ubicaciones.

Según el ministerio, los sistemas de defensa aérea rusos interceptaron siete bombas aéreas guiadas y 806 drones en las últimas 24 horas, mientras que la Flota del Mar Negro destruyó siete drones marítimos.

Mientras tanto, Zelenskyy declaró en Telegram que las fuerzas ucranianas atacaron nuevamente el centro de comunicaciones satelitales de Dubna, en la región de Moscú, describiéndolo como "una instalación utilizada para la recopilación de inteligencia y la coordinación de operaciones militares rusas en Ucrania".

Zelenskyy afirmó que el sitio se encuentra a más de 500 km de la frontera con Ucrania y que el ataque forma parte de la campaña de Kiev de ataques de largo alcance contra infraestructura militar dentro de Rusia. Añadió que Ucrania está preparando operaciones similares contra otras instalaciones de este tipo.

La verificación independiente de las afirmaciones de ambas partes resulta difícil debido al conflicto en curso.

*Traducido por Daniel Gallego.