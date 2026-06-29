El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia argumentó que Kiev valora la ayuda de los cárteles latinoamericanos para reclutar nuevos mercenarios para las Fuerzas Armadas ucranianas”.

Rusia acusa a Ucrania de estar “facilitando el aumento del tránsito de drogas desde Latinoamérica a Europa” El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia argumentó que Kiev valora la ayuda de los cárteles latinoamericanos para reclutar nuevos mercenarios para las Fuerzas Armadas ucranianas”.

La oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de Rusia acusó este lunes a las fuerzas de seguridad ucranianas de estar “facilitando deliberadamente el aumento del tránsito de drogas desde Latinoamérica a Europa”.

En una nota de prensa, la oficina señaló que el Gobierno del presidente Volodímir Zelenski “busca ingresos adicionales, especialmente ante la incapacidad de los patrocinadores occidentales para satisfacer sus insaciables demandas”.

La oficina también indicó que “Kiev valora la ayuda de los cárteles latinoamericanos para reclutar nuevos mercenarios para las Fuerzas Armadas ucranianas”, mientras que “los principales grupos criminales latinoamericanos buscan expandir sus rutas de suministro de narcóticos, incluido el fentanilo, debido a la intensificación de la campaña antidrogas en Estados Unidos”.

La oficina argumentó que estos “ven a Ucrania como un corredor seguro para acceder al mercado europeo debido a la falta de controles fronterizos y aduaneros adecuados en el país”, y agregó que “los puertos de la región de Odesa se están convirtiendo en el principal punto de transbordo para el tránsito de drogas hacia Europa a través de Polonia, Moldavia y Rumania”.

“Además”, prosiguió la oficina, “los cárteles latinoamericanos están interesados en acceder al mercado negro ucraniano de armas”.