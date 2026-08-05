El primer ministro está "estudiando" la posibilidad de celebrar una investigación pública sobre Epstein y que había accedido a reunirse con las víctimas.

Reino Unidos considera investigar las actividades de Jeffrey Epstein en el país El primer ministro está "estudiando" la posibilidad de celebrar una investigación pública sobre Epstein y que había accedido a reunirse con las víctimas.

El primer ministro británico, Andy Burnham, está considerando la posibilidad de realizar una investigación pública sobre las actividades del fallecido Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales, en Reino Unido, según declaró la ministra de Víctimas, Alex Davies-Jones, a la BBC este miércoles.

Davies-Jones afirmó que Burnham estaba "estudiando" la posibilidad de celebrar una investigación pública sobre Epstein y que había accedido a reunirse con las víctimas.

"Me han asegurado que el primer ministro se está tomando esto muy en serio. Se reunirá con las víctimas y está analizando las posibilidades, ahora que tiene acceso a toda la información como primer ministro para determinar qué medidas podemos tomar", declaró.

Davies-Jones señaló que había hablado sobre la posibilidad de realizar una investigación pública sobre el tema con Burnham y la secretaria del Gabinete, Dame Antonia Romeo, durante su reelección como ministra de Víctimas cuando Burnham asumió el cargo.

Davies-Jones había dimitido del gobierno del ex primer ministro Keir Starmer en mayo y acusó a su gobierno de no escuchar a los supervivientes de Epstein.

Davies-Jones también dijo que Burnham había accedido a "trabajar con nosotros para analizar el cambio sistémico en todo el sistema para todas las víctimas".

*Traducido por Daniel Gallego.