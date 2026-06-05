El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Richard Knighton, afirmó que los riesgos para Gran Bretaña son mayores que en cualquier otro momento de su carrera.

Reino Unido enfrenta el entorno de seguridad más peligroso desde la Guerra Fría El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Richard Knighton, afirmó que los riesgos para Gran Bretaña son mayores que en cualquier otro momento de su carrera.

Reino Unido se enfrenta al entorno de seguridad más peligroso desde la Guerra Fría, advirtió este viernes el máximo responsable militar del país, citando el aumento de la actividad militar rusa y las crecientes amenazas en el ciberespacio y otros ámbitos.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Sir Richard Knighton, afirmó que los riesgos para Gran Bretaña son mayores que en cualquier otro momento de su carrera. «Este es el periodo más peligroso que he conocido», declaró Knighton al programa Today de BBC Radio 4.

«Los riesgos y las amenazas para este país son mayores que los que he conocido desde la Guerra Fría», añadió e indicó que el número de incursiones de aeronaves estratégicas rusas cerca del espacio aéreo británico durante los primeros cinco meses de 2026 ya igualaba el total registrado en todo 2025.

«Por lo tanto, Rusia está elevando la apuesta y corre el riesgo de cruzar una línea roja», afirmó y advirtió que las actividades de Moscú van más allá de las operaciones militares convencionales e incluyen ciberataques, sabotaje e intentos de asesinato.

«Rusia está poniendo a prueba tanto nuestras defensas militares tradicionales como por otros medios», concluyó. Sus declaraciones se produjeron antes de la publicación del Plan de Inversión en Defensa del gobierno, prevista para las próximas semanas, que detallará la financiación para equipamiento e infraestructura militar durante la próxima década.

Knighton afirmó que Gran Bretaña debe adaptarse a un panorama de seguridad cambiante y prepararse para conflictos prolongados, como la guerra en Ucrania, en lugar de enfrentamientos militares de corta duración.

También destacó el creciente papel de las tecnologías emergentes en el campo de batalla. «Los drones y los sistemas autónomos adquirirán cada vez más importancia en el futuro de la guerra», declaró.

Calificando la Revisión Estratégica de Defensa del año pasado como un «llamamiento a las armas», Knighton respaldó los esfuerzos para aumentar el gasto militar, afirmando que Gran Bretaña debe invertir con mayor rapidez en sus capacidades de defensa.

«Tal como dice el primer ministro, necesitamos invertir más en defensa y hacerlo más rápido», afirmó. Knighton también instó a la ciudadanía a reconocer el cambiante entorno de amenazas. «Es importante que la sociedad y todos nosotros lo reconozcamos y comprendamos, y eso puede significar que debamos tomar decisiones y establecer prioridades diferentes», concluyó.

*Traducido por Daniel Gallego.