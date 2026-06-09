Se pondrán a prueba diversas iniciativas tecnológicas, incluyendo asistentes legales con IA destinados a apoyar a abogados y personal judicial en tareas rutinarias como la investigación jurídica y el análisis de casos.

Reino Unido comienza a probar el uso de la IA en los tribunales para abordar la creciente acumulación de casos Se pondrán a prueba diversas iniciativas tecnológicas, incluyendo asistentes legales con IA destinados a apoyar a abogados y personal judicial en tareas rutinarias como la investigación jurídica y el análisis de casos.

El gobierno de Reino Unido ha comenzado a probar el uso de la inteligencia artificial en los Tribunales de la Corona como parte de un programa más amplio para modernizar el sistema judicial y abordar la creciente acumulación de casos en los tribunales.

Se pondrán a prueba diversas iniciativas tecnológicas, incluyendo asistentes legales con IA destinados a apoyar a abogados y personal judicial en tareas rutinarias como la investigación jurídica y el análisis de casos.

El Ministerio de Justicia declaró que estas herramientas se desarrollarán en colaboración con destacados expertos legales y desarrolladores de IA de Reino Unido, junto con sistemas de gestión de casos mejorados, diseñados para agilizar la tramitación de los casos en los tribunales.

Antes de su implementación en los Tribunales de la Corona, las herramientas de IA se probarán en entornos controlados bajo estrictas normas de seguridad y ética, que, según las autoridades, son necesarias para cumplir con las expectativas de jueces y profesionales del derecho.

Paralelamente, se espera que los jueces utilicen un sistema de IA independiente para ayudar a identificar casos listos para juicio y agrupar audiencias similares, con el objetivo de mejorar la eficiencia y optimizar el uso de los recursos judiciales.

«La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar para mejor nuestra forma de vivir, trabajar y gobernar», declaró el viceprimer ministro David Lammy. «Este impacto positivo se puede apreciar en nuestro sistema judicial: se han ahorrado miles de días de trabajo administrativo para nuestro personal de libertad condicional y se han incorporado nuevas herramientas que buscan reducir la acumulación de casos en los tribunales y brindar una justicia más rápida a las víctimas», añadió.

Por otra parte, todos los agentes de libertad condicional en Inglaterra y Gales han recibido una herramienta de IA llamada Justice Transcribe, que graba y transcribe automáticamente las conversaciones con los infractores, reduciendo así la carga administrativa.

El ministerio estima que esto podría ahorrar el equivalente a 18.750 días naturales al año.

Un sistema similar también se está probando en los tribunales de inmigración y asilo, con potencial para su adopción generalizada en el sistema judicial en el futuro.

La Law Society de Inglaterra y Gales ya había expresado su preocupación por la introducción de la IA en el sistema judicial.

Mientras tanto, la acumulación de casos en los Tribunales de la Corona de Inglaterra y Gales ha alcanzado un nivel récord, superando los 80.000 a principios de este año.

*Traducido por Daniel Gallego.