El canciller iraní reveló que los diplomáticos habían estado llevando a cabo programas de apoyo a la sociedad civil iraní, incluidos estudiantes, artistas y científicos.

Regresan a París los diplomáticos franceses que fueron “atacados” en Irán El canciller iraní reveló que los diplomáticos habían estado llevando a cabo programas de apoyo a la sociedad civil iraní, incluidos estudiantes, artistas y científicos.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, declaró este jueves que dos diplomáticos franceses que fueron "atacados" en Irán han "regresado a París" tras lo que describió como un incidente "extremadamente grave" y "premeditado".

"Estos dos diplomáticos salieron de Irán ayer (miércoles). Regresaron a París ayer y están recibiendo todo el apoyo necesario tras este ataque extremadamente grave y premeditado del que fueron víctimas", declaró Barrot a la radio France Inter y añadió que los dos diplomáticos continuarán su misión "hasta su finalización, pero desde París".

Barrot afirmó que los diplomáticos se encontraban "en estado de shock" tras ser "detenidos brutalmente en un lugar privado" por agentes de seguridad iraníes e indicó que estuvieron "detenidos durante casi cuatro horas" sin acceso a dispositivos de comunicación ni a la embajada y que fueron sometidos a "intimidación".

"Uno de ellos fue agredido violentamente", dijo, añadiendo que el diplomático fue "golpeado" por agentes iraníes.

Barrot afirmó que los diplomáticos habían estado llevando a cabo programas de apoyo a la sociedad civil iraní, incluyendo estudiantes, artistas y científicos, y agregó que los diplomáticos no tenían "absolutamente nada" que responder y argumentó que el incidente iba dirigido contra "la labor de Francia en apoyo a la sociedad civil iraní".

"Atacar a diplomáticos está absolutamente prohibido y es absolutamente condenable", declaró.

Barrot indicó que Francia está evaluando "todas las opciones" para su respuesta, y agregó que el incidente "no puede quedar impune".

Afirmó que Francia ya había presentado una protesta ante el ministro de Asuntos Exteriores de Irán y había convocado al encargado de negocios iraní en París.

Respecto a la situación regional en general, Barrot pidió el fin de la escalada entre Estados Unidos e Irán, y afirmó que "debe hacerse todo lo posible" para evitar un mayor deterioro.

También instó a la reapertura del estrecho de Ormuz, alegando que Irán está "bloqueando" la vía marítima en violación del derecho internacional y de los compromisos adquiridos en virtud del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos hace un mes.

«El estrecho de Ormuz debe reabrirse para que se reanude el tráfico marítimo y se alivie la presión sobre los precios de los hidrocarburos», declaró.

Barrot también afirmó que Francia seguía dispuesta a desplegar recursos en el estrecho de Ormuz para operaciones de desminado o escolta «si las condiciones lo permiten».

Respecto a Rusia, Barrot confirmó que Francia había convocado al embajador ruso tras lo que describió como una campaña cibernética orquestada por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, y añadió que se esperaban sanciones europeas contra los responsables «en cuestión de horas».

*Traducido por Daniel Gallego.