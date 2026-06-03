Por el momento se permiten únicamente la operación de vuelos de Kuwait Airways a través de la Terminal 4, tras la evaluación de los daños ocasionados por el ataque iraní.

Reanudación parcial de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Kuwait tras los ataques de Irán Por el momento se permiten únicamente la operación de vuelos de Kuwait Airways a través de la Terminal 4, tras la evaluación de los daños ocasionados por el ataque iraní.

La Dirección General de Aviación Civil (DGCA) de Kuwait anunció este miércoles la reanudación parcial de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, permitiendo únicamente la operación de vuelos de Kuwait Airways a través de la Terminal 4, tras la evaluación de los daños ocasionados por el ataque iraní.

En un comunicado, la autoridad indicó que los equipos técnicos y las autoridades competentes “habían completado las evaluaciones de los daños e implementado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas”.

La dirección instó a los pasajeros a coordinar directamente con Kuwait Airways para verificar los horarios de vuelo y los detalles de su viaje.

Anteriormente, Kuwait informó que los ataques iraníes causaron la muerte de una persona, heridas a varias más y daños a instalaciones clave, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Kuwait y misiones diplomáticas, y recalcó que “se reserva el derecho” de responder a los ataques.

*Traducido por Daniel Gallego.