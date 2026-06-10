El presidente iraní afirmó que gobernar el país durante la guerra y las crisis "es difícil" y subrayó la necesidad de unidad y cooperación entre todos los sectores de la sociedad para superar los desafíos que enfrenta Irán.

Presidente iraní: Debemos superar la actual situación de "ni guerra ni paz" El presidente iraní afirmó que gobernar el país durante la guerra y las crisis "es difícil" y subrayó la necesidad de unidad y cooperación entre todos los sectores de la sociedad para superar los desafíos que enfrenta Irán.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró el miércoles que Irán debe superar la actual situación de "ni guerra ni paz", mientras continúan los esfuerzos por reactivar las negociaciones con Estados Unidos en medio de las crecientes tensiones regionales.

"Debemos superar el estado de ni guerra ni paz", afirmó Pezeshkian durante un acto en Teherán, según informó la agencia estatal de noticias IRNA. "La guerra ciertamente no beneficia al país, pero si pretenden violar nuestra dignidad, nuestra tierra y nuestro territorio, no nos rendiremos", añadió.

El presidente iraní afirmó que gobernar el país durante la guerra y las crisis "es difícil" y subrayó la necesidad de unidad y cooperación entre todos los sectores de la sociedad para superar los desafíos que enfrenta Irán.

"Debemos avanzar con dignidad de una manera que salve el futuro de nuestro país de las crisis y las adversidades", declaró Pezeshkian y afirmó que Irán "no se someterá mediante la presión militar ni las amenazas".

“El enemigo solo verá nuestra rendición en sus sueños”, afirmó, añadiendo que Irán no se vería obligado a ceder mediante amenazas ni acciones militares.

En referencia a los recientes ataques estadounidenses e israelíes, Pezeshkian calificó de “inaceptable” el asesinato de comandantes iraníes.

También acusó a los adversarios de Irán de intentar sembrar la división en el país y movilizar a los estados de la región contra Teherán. “Una de las estrategias del enemigo ha sido movilizar a los países árabes y musulmanes contra Irán”, declaró, añadiendo que la diplomacia regional en curso está ayudando a contrarrestar ese esfuerzo.

Pezeshkian también destacó los desafíos económicos que enfrenta Irán, señalando que las sanciones y las restricciones a las rutas comerciales han sometido al país a una fuerte presión.

“Estamos bajo sanciones, nuestras rutas están bloqueadas y nos enfrentamos a una dura prueba”, afirmó. “Gobernar el país en estas condiciones no es fácil, especialmente con los desequilibrios y las dificultades económicas existentes”.

Sus declaraciones se producen tras los intercambios nocturnos entre las fuerzas iraníes y estadounidenses, lo que subraya la fragilidad de los esfuerzos diplomáticos y los acuerdos de alto el fuego en la región.

*Traducido por Daniel Gallego.