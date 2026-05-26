Potente terremoto de magnitud 6,8 sacudió el norte de Chile El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de Chile indicó que no se detecta amenaza de tsunami.

Un potente terremoto de magnitud 6,8 sacudió la región chilena norteña de Antofagasta, informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile este lunes 25 de mayo por la tarde.

El centro indicó que el temblor ocurrió a las 17:52 hora local (21:52 GMT) y que su epicentro fue a 12 kilómetros al sur de la ciudad de Calama, pero las autoridades no reportaron víctimas mortales iniciales.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de Chile confirmó rápidamente que las características del terremoto no cumplen las condiciones requeridas para desencadenar un tsunami a lo largo de la costa chilena.

Ubicado a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico, Chile experimenta frecuente actividad sísmica. Esto se debe principalmente a la continua colisión entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, que genera rutinariamente temblores de diversas intensidades en todo el país.

Desde 1570, Chile ha soportado aproximadamente cien terremotos mayores, casi 30 de los cuales superaron una magnitud de 8,0. Datos del Departamento de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres del país indican que, en promedio, un terremoto masivo de magnitud 8,0 o superior golpea el país una vez cada década.

Algunos de los terremotos más significativos de la historia chilena incluyen el terremoto de Valdivia de 1960, el mayor terremoto registrado en la historia, con una magnitud de 9,5. El mega-terremoto desencadenó un devastador tsunami con olas de hasta 10 metros de altura, arrasando gran parte de la infraestructura costera del sur de Chile. El tsunami cruzó a toda velocidad el Océano Pacífico, impactó Japón con olas de seis metros y causó severas víctimas y destrucción a miles de kilómetros de distancia. Si bien el número exacto de muertos permanece incierto, las estimaciones oficiales sitúan el número de fallecidos en más de 2.000.

El último gran desastre sísmico de Chile, ampliamente conocido como "27F", ocurrió en la madrugada del 27 de febrero de 2010. Con una magnitud de 8,8, se posiciona como el segundo terremoto más fuerte de la historia nacional. El epicentro se ubicó frente a la costa de la región del Maule, y tomó por sorpresa a la población durante la noche. Menos de una hora después del temblor inicial, un tsunami destructivo azotó la costa, e impactó severamente las regiones del Maule y del Biobío. Aunque el tsunami llegó hasta Perú, Ecuador, Colombia y Costa Rica, no causó daños mayores fuera de Chile. El desastre se cobró más de 500 vidas y dejó aproximadamente 50 personas desaparecidas.

El terremoto más letal de la historia de Chile se produjo en la noche del 24 de enero de 1939. El sismo de magnitud 8,3 se sintió desde Valparaíso hasta Temuco. Apodado el "Terremoto de Chillán" debido a la casi aniquilación total de la ciudad, el evento derribó más de la mitad de los edificios de Chillán. En las horas inmediatas posteriores, la infraestructura crítica colapsó: los servicios de electricidad, teléfono y telégrafo quedaron cortados, el transporte se detuvo por completo y la estación de ferrocarril local quedó completamente demolida. Los escombros provocaron escasez aguda de alimentos y agua. El desastre sigue siendo la peor tragedia pública de Chile, con un número oficial de 24.000 muertos, aunque algunas estimaciones sitúan las víctimas en cerca de 30.000, de las cuales solo 5.685 fueron formalmente identificadas.

*Aicha Sandoval Alaguna contribuyó con la redacción de esta nota.