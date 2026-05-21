“El hecho de que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya desaconsejado a los ciudadanos polacos viajar a Israel y Palestina no significa que toleremos las violaciones de sus derechos y dignidad”, aseguró el canciller polaco.

Polonia condena “enérgicamente” las acciones de Israel contra los activistas de la Flotilla Global Sumud “El hecho de que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya desaconsejado a los ciudadanos polacos viajar a Israel y Palestina no significa que toleremos las violaciones de sus derechos y dignidad”, aseguró el canciller polaco.

El vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Tomasz Sikorski, condenó este jueves “enérgicamente las acciones de funcionarios israelíes contra los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por el Ejército israelí, entre ellos ciudadanos polacos”.

Sikorski anunció que ordenó convocar “de inmediato al encargado de negocios israelí en Varsovia para expresar nuestra indignación y exigir una disculpa por el comportamiento sumamente inapropiado de un miembro del Gobierno israelí”, en referencia al ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir.

El vice primer ministro exigió “la liberación inmediata de los ciudadanos polacos y que reciban un trato acorde con las normas internacionales”, y explicó que “el hecho de que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya desaconsejado a los ciudadanos polacos viajar a Israel y Palestina no significa que toleremos las violaciones de sus derechos y dignidad”, indicando que “la seguridad de nuestros ciudadanos sigue siendo nuestra máxima prioridad”.

Sikorski señaló que “nuestros cónsules, en colaboración con los servicios consulares de los países cuyos representantes también se encontraban a bordo de las embarcaciones interceptadas por las fuerzas israelíes, están en el lugar” y dijo esperar “obtener permiso para reunirnos con los detenidos lo antes posible”.