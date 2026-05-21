«Me quitaron los pantalones, donde guardaba la cartera, y nunca me los devolvieron. Luego nos golpearon; también vi cómo golpeaban a mujeres. Esto sucede porque Israel está protegido por los gobiernos de la mitad de Europa, incluido el nuestro».

Periodista italiano de la Flotilla Global Sumud dice haber sido golpeado y esposado por las fuerzas israelíes «Me quitaron los pantalones, donde guardaba la cartera, y nunca me los devolvieron. Luego nos golpearon; también vi cómo golpeaban a mujeres. Esto sucede porque Israel está protegido por los gobiernos de la mitad de Europa, incluido el nuestro».

El periodista italiano Alessandro Mantovani declaró este jueves haber sido golpeado y esposado por las fuerzas israelíes tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud, la cual se dirigía a Gaza.

Según la agencia de noticias ANSA, Mantovani, periodista de Fatto Quotidiano, y el diputado del M5S, Dario Carotenuto, que viajaban a bordo de la flotilla, regresaron al aeropuerto de Roma en un vuelo comercial procedente de Atenas.

"Me golpearon, golpearon a Dario Carotenuto y a otros les dieron golpes aún más severos. Vi a personas con posibles fracturas en brazos y costillas", declaró Mantovani a Fatto Quotidiano y añadió que las operaciones de abordaje fueron mucho más violentas que en el pasado y que tanto él como Carotenuto fueron esposados de los tobillos tras ser retenidos en una celda y antes de ser trasladados al aeropuerto Ben Gurion.

«Me quitaron los pantalones, donde guardaba la cartera, y nunca me los devolvieron. Luego nos golpearon; también vi cómo golpeaban a mujeres. Esto sucede porque Israel está protegido por los gobiernos de la mitad de Europa, incluido el nuestro», añadió Mantovani.

Además, afirmó que las fuerzas israelíes dispararon dos veces durante el abordaje «con algún tipo de munición».

La flotilla de ayuda humanitaria Global Sumud informó el martes que las 50 embarcaciones de su convoy habían sido incautadas por Israel.

La flotilla, con 428 personas de 44 países a bordo, zarpó el jueves del distrito turco de Marmaris en un nuevo intento por romper el bloqueo ilegal israelí impuesto a la Franja de Gaza desde 2007.

*Traducido por Daniel Gallego.